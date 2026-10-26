Il confronto tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola interroga il nostro modo di intendere l’autorità, il rispetto e la dignità delle nuove generazioni. Perché, troppo spesso, ai giovani viene concessa la parola soltanto a condizione che sappiano restare al proprio posto

Bastano pochi minuti di una trasmissione televisiva perché affiorino consuetudini culturali sedimentate, gerarchie tacitamente accettate e pregiudizi che il dibattito pubblico continua a riprodurre sotto le forme, apparentemente innocue, dell’esperienza e della competenza. Il confronto tra Bruno Vespa e Sabrina Brizzola appartiene a questa categoria: uno scambio che, oltre le dinamiche contingenti della polemica, invita a interrogarsi sul rapporto tra autorità e dissenso, tra maturità anagrafica e legittimità intellettuale.

A colpire è soprattutto la sproporzione tra le posizioni dei protagonisti. Da una parte, un giornalista che ha attraversato decenni di storia televisiva, forte di una riconoscibilità consolidata e del prestigio acquisito attraverso una lunga carriera. Dall’altra, una giovane rappresentante degli studenti, chiamata a portare nel dibattito pubblico le istanze di una generazione alle prese con le difficoltà dell’università, le disuguaglianze nell’accesso alla formazione e l’incertezza delle prospettive future.

La differenza di esperienza, di ruolo e di potere comunicativo avrebbe dovuto suggerire una particolare attenzione alla conduzione del confronto. Ha finito, invece, per rendere ancora più evidente il rischio di un’autorità esercitata attraverso il tono, l’interruzione e la delegittimazione dell’interlocutore.

La competenza giornalistica esige rigore. Le cifre devono essere controllate, le dichiarazioni circostanziate, le argomentazioni sottoposte a verifica. Ogni ospite, indipendentemente dall’età e dalla funzione ricoperta, deve accettare la possibilità di essere contraddetto. Tuttavia, la verifica perde parte della propria funzione quando assume i contorni di una reprimenda e la contestazione si trasforma in una dimostrazione di superiorità.

È precisamente su questo terreno che il comportamento di Vespa, per come è apparso nel confronto, suscita perplessità. La fermezza del conduttore ha assunto tonalità che rischiavano di comprimere lo spazio dell’interlocutrice, spostando l’attenzione dalla sostanza delle questioni alla presunta inadeguatezza di chi le sollevava. La sicurezza professionale, in simili circostanze, smarrisce la propria funzione quando diventa un esercizio di supremazia.

La vicenda, tuttavia, racconta qualcosa di più profondo della condotta di un singolo giornalista. Rivela la persistente difficoltà della società adulta ad accettare i giovani come interlocutori pienamente legittimati.

Sabrina Brizzola partecipava alla trasmissione in qualità di rappresentante degli studenti. Portava con sé una funzione di rappresentanza, un insieme di rivendicazioni e la responsabilità di esporre pubblicamente le ragioni di una componente significativa del mondo universitario. Le sue posizioni potevano essere contestate, approfondite, persino radicalmente confutate. La loro valutazione, tuttavia, avrebbe dovuto svilupparsi attraverso il confronto degli argomenti, lasciando alla giovane la possibilità di completarli e chiarirli.

Il suo «Posso rispondere?» ha assunto, in quel contesto, un significato che oltrepassa la semplice richiesta di turno. In quelle parole si condensa la difficoltà di chi tenta di conservare il proprio spazio argomentativo mentre un interlocutore dotato di maggiore autorità mediatica governa i tempi e le modalità della conversazione. La compostezza mostrata da Brizzola, pur nella comprensibile tensione del momento, ha restituito al confronto una misura che il tono dello scambio rischiava di compromettere.

La sua educazione merita attenzione proprio perché si è manifestata nella capacità di insistere senza trasformare il dissenso in un’aggressione personale. La dignità, in una discussione pubblica, passa anche attraverso questa forma di autocontrollo: la fermezza di chi rivendica il diritto di parlare senza rinunciare alla correttezza nei confronti dell’altro.

Eppure, nella vita pubblica italiana, la parola dei giovani continua spesso a essere accompagnata da una riserva implicita. Se protestano, vengono giudicati impulsivi. Se insistono, presuntuosi. Se contestano le istituzioni, accusati di ignorarne la complessità. La loro voce sembra dover superare una prova supplementare prima di ottenere la medesima dignità riconosciuta agli interlocutori più anziani.

Si tratta di un pregiudizio particolarmente insidioso perché raramente si presenta in forme apertamente discriminatorie. Preferisce indossare gli abiti della pedagogia, dell'esperienza e della prudenza. L’adulto afferma di voler insegnare, correggere, orientare; intanto, però, rischia di sottrarre al giovane proprio quello spazio nel quale l’autonomia di giudizio dovrebbe esercitarsi e consolidarsi.

Nasce, così, una contraddizione culturale: si chiede alle nuove generazioni di dimostrare maturità, ma si fatica a riconoscere loro l’autonomia necessaria per manifestarla. Si invoca la responsabilità, purché il dissenso rimanga entro limiti stabiliti da chi detiene già il potere; si incoraggia la partecipazione, purché la contestazione non metta realmente in discussione le convinzioni degli adulti.

Il caso Brizzola offre una rappresentazione efficace di questa dinamica. La questione decisiva riguarda il modo in cui l’esperienza viene utilizzata: come risorsa capace di arricchire il confronto oppure come titolo di superiorità che riduce l’interlocutore a una posizione subordinata.

L’esperienza possiede un valore indiscutibile quando favorisce la comprensione, affina il giudizio e permette di distinguere le affermazioni fondate dalle semplificazioni. Diventa invece un privilegio impropriamente rivendicato quando viene impiegata per stabilire chi abbia titolo a parlare prima ancora di esaminare ciò che intende dire. Gli anni trascorsi in una professione possono accrescere la competenza, ma la qualità dell’ascolto richiede un esercizio ulteriore, legato alla disponibilità a mettere in discussione le proprie abitudini.

A rendere particolarmente delicato il confronto televisivo concorre, inoltre, la distribuzione del potere comunicativo. Il conduttore stabilisce i tempi, assegna i turni, interrompe, rilancia e decide quando passare a un altro argomento. L’ospite dipende in larga misura da queste scelte per riuscire a esporre il proprio pensiero. La responsabilità di chi conduce, pertanto, supera la semplice gestione della scaletta: comprende la tutela delle condizioni minime affinché il contraddittorio possa realizzarsi.

Quando tale potere viene esercitato attraverso interruzioni insistenti o toni mortificanti, il dibattito rischia di trasformarsi in una rappresentazione gerarchica. La vittoria scenica prende il posto della chiarezza, il predominio verbale prevale sulla solidità degli argomenti e il pubblico finisce per assistere a una prova di forza anziché a un confronto di idee.

È una deriva che impoverisce il giornalismo. La televisione dovrebbe rendere comprensibili questioni complesse, sottoporre le dichiarazioni al vaglio critico e consentire al pubblico di formarsi un’opinione attraverso il confronto. La personalità del conduttore può contribuire a dare ritmo e incisività alla discussione, ma perde la propria funzione quando diventa il centro della scena a discapito dei temi e degli ospiti.

Il rispetto dovuto ai giovani, allora, non può ridursi a una concessione paternalistica. Richiede un cambiamento nel modo di considerarli: cittadini titolari di diritti, interlocutori capaci di contribuire alla discussione collettiva, persone alle quali chiedere conto delle proprie affermazioni con lo stesso rigore applicato agli altri. Ogni generazione deve guadagnarsi la credibilità attraverso lo studio, il lavoro e la responsabilità; nessuna, però, dovrebbe essere costretta a conquistare preventivamente il diritto elementare di essere ascoltata.

A Sabrina Brizzola serviva uno spazio nel quale sviluppare le proprie argomentazioni, accettando le obiezioni e rispondendo alle contestazioni. La sua richiesta di parola ha ricordato quanto possa diventare difficile esercitare un diritto apparentemente scontato quando l’interlocutore dispone di un’autorità comunicativa nettamente superiore.

A Bruno Vespa spetta, invece, una riflessione sulla responsabilità che accompagna il prestigio professionale. Chi ha trascorso una vita nel giornalismo conosce la forza delle parole, la capacità delle immagini di sedimentarsi nella memoria collettiva e l’influenza esercitata da una conduzione televisiva. Proprio tale consapevolezza dovrebbe suggerire particolare cautela nell’utilizzo del proprio ruolo. La fermezza può essere necessaria; l’umiliazione, quando affiora nel confronto, compromette la credibilità di chi la esercita.

La vicenda lascia così una domanda che riguarda l’intera società: quale spazio siamo realmente disposti a riconoscere alle nuove generazioni? Le invitiamo continuamente a prepararsi, a impegnarsi, a studiare e a diventare competenti. Poi, quando prendono la parola, rischiamo di giudicarle attraverso la loro inesperienza anziché attraverso la qualità delle loro idee.

Una comunità che pretende dai giovani preparazione e responsabilità dovrebbe accogliere con maggiore consapevolezza la loro partecipazione. Il dissenso può risultare scomodo, le critiche possono apparire ingenue, le proposte possono rivelarsi fragili. Tutto questo appartiene alla fisiologia della vita democratica. La risposta adeguata consiste nell’argomentare, verificare, confutare e, quando necessario, correggere.

La vera autorevolezza si manifesta proprio in questa disponibilità. Chi possiede conoscenze solide può condividerle senza trasformarle in un’arma; chi ha maturato esperienza può metterla al servizio del confronto senza esigere deferenza; chi occupa una posizione di potere può dimostrare la propria statura lasciando spazio a chi ne possiede meno.

Il caso di Sabrina Brizzola e Bruno Vespa, ci ricorda che il rispetto non si misura soltanto nella forma delle parole, ma anche nella possibilità concreta di pronunciarle. E ci obbliga a riconoscere una verità scomoda: talvolta, dietro l’insistenza con cui gli adulti rivendicano il valore della propria esperienza, si nasconde la difficoltà di accettare che le nuove generazioni possano avanzare domande alle quali il mondo adulto preferirebbe sottrarsi.

La giovinezza passa. L’arroganza, invece, può sopravvivere a ogni stagione della vita. L’educazione autentica si riconosce dalla capacità di sottrarsi a questa tentazione, soprattutto quando il prestigio, il ruolo e la forza della propria voce renderebbero più facile cedere alla superiorità.

Chi possiede davvero autorevolezza lascia parlare anche chi è agli inizi. E chi ha qualcosa da insegnare sa che il rispetto rappresenta la prima, irrinunciabile lezione.