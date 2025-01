A Cosenza è scontro tra l'amministrazione comunale di Cosenza e la Fondazione Giacomo Mancini. La decisione di rimuovere dall'attuale collocazione la statua dell'ex parlamentare e ministro, per ricollocarla in una piazza già intitolata al Leone socialista, sta alimentando polemiche roventi destinate ad acuire le tensioni all'interno del centrosinistra. In merito al dibattuto argomento, CosenzaChannel.it ha lanciato un sondaggio per conoscere l’opinione dei cittadini. Clicca qui per votare.