Nel marzo del 2009 i circa trecento ricoverati dell’Istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d’Aiello, sono stati sgomberati ed assegnati ad altre strutture della provincia di Cosenza per effetto della cessazione delle attività nella struttura, maturata anche per questioni di carattere giudiziario. Sabato prossimo, 6 aprile, per iniziativa del Rotary Club di Amantea, la storia della clinica sarà ripercorsa a dieci anni dalla chiusura in un convegno pubblico dal titolo: Istituto Papa Giovanni XXIII – La porta dell’accoglienza. L’iniziativa, ospitata nei saloni dell’Hotel La Tonnara, sarà introdotta dai saluti di Giacomo Pellegrino, presidente del Rotary Club di Amantea. Modera i lavori Antonio Frangione, Presidente Commissione Rotary Foundation R.C. Amantea con la relazione del presidente dell’ordine dei medici di Vibo Valentia Antonino Maglia. Conclude la manifestazione Olinda Suriano, docente di filosofia e scienze umane.

