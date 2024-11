VIDEO | "L'ultimo bacio non dato" è il titolo della produzione curata e realizzata da Saverio Caracciolo. A portare la sua testimonianza ci sarà anche Maria Carmela Donato, l'ultima sopravvissuta che all'epoca della tragedia aveva soli 19 anni

La strage della Littorina. L'ultimo bacio non dato. Un documentario intenso realizzato e curato dal fotoreporter LaC Saverio Caracciolo che sarà presentato in anteprima giovedì 17 novembre alle ore 18 a Vibo Marina all'Istituto Amerigo Vespucci, proprio in occasione del 71° anniversario della tragedia.

Prevista una tavola rotonda con la partecipazione dell'autore Saverio Caracciolo, del direttore generale del gruppo Diemmecom che edita LaC dott.ssa Maria Grazia Falduto, del preside dirigente prof. Giuseppe Sanginiti, del dott. Vincenzo De Maria, presidente Pro Loco di Vibo Marina.

Saranno presenti gli studenti dell'istituto e diverse autorità. A portare la sua testimonianza ci sarà anche Maria Carmela Donato, l'ultima sopravvissuta che all'epoca della tragedia aveva soli 19 anni e oggi ha 91 anni.

Una giornata da ricordare organizzata da Diemmecom con le istituzioni scolastiche e la Pro Loco locale che insieme hanno inteso omaggiare i bambini con la proiezione in prima visione del documentario targato LaC dedicato alla memoria di chi c’è più. Il documentario sarà poi programmato su tutte le piattaforme del gruppo LaC.

Un estratto del documentario