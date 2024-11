In vacanza in Italia, la bellissima top ha postato sul suo profilo Ig istanti della sua permanenza in Calabria e ha esaltato il fascino della località ai suoi 20 milioni di follower

«Scilla, una gemma nascosta in riva al mare del sud Italia, è un posto che spero di chiamare casa un giorno. È un tesoro costiero con tanto fascino, bellezza e cultura - non posso fare a meno di voler condividere Scilla con il mondo. Quando pianifichi la tua prossima avventura europea, non dimenticare di aggiungere questa magica città al tuo itinerario». Non è la prima volta che la super model curvy Ashley Graham decide di trascorrere qualche giorno in Calabria. Nel 2018 la modella americana si era lasciata conquistare da Chianalea desiderando ricongiungersi alle sue lontane radici calabresi (i suoi nonni erano del Reggino). Quella di oggi è una vera e propria dichiarazione d’amore per una terra che un giorno forse sarà casa sua.