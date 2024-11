Soddisfazione del Partito Democratico della cittadina. Il segretario Enzo Giacco ha ringraziato il neo ministro Minniti e la deputata Enza Bruno Bossio ribadendo la propria disponibilità «ad intraprendere collettivamente le azioni che saranno necessarie per raggiungere l’obiettivo di mantenere un importante presidio di sicurezza e di democrazia nel Comprensorio»

La Tenenza della Guardia di Finanza rimane per il momento ad Amantea. Una buona notizia per i cittadini perche, a quanto pare è stato prorogato il temuto trasferimento soprattutto alla luce dei tanti avvenimenti criminosi avvenuti nell’ultimo periodo nella cittadina tirrenica.



E pare che si tratti di un risultato ottenuto grazie a Marco Minniti recentemente divenuto Ministro, che sulla questione ha molto combattuto. Per la permanenza delle Fiamme Gialle si era mossa la sindaca Monica Sabatino che aveva esternato più volte sulla stampa la sua preoccupazione ,ma anche i gruppi politici e le associazioni presenti sul territorio.



La preoccupazione era legata al fatto che il territorio di Amantea non poteva essere privato del necessario controllo che la Guardia di Finanza assicura a tutta la cittadinanza.



Anche il Partito Democratico di Amantea attraverso il suo segretario Enzo Giacco ha diffuso un comunicato nel quale esprime la sua soddisfazione per la decisione di mantenere la Tenenza della GdF di Amantea.



«Il nostro territorio – scrive infatti Giacco - negli scorsi mesi, è stato vittima di diversi episodi che hanno turbato la serenità della comunità che qui conduce la propria vita. In questo quadro, rinunciare alla fondamentale presenza della GdF – in un Comprensorio che, tra l’altro, già soffre un palese sottodimensionamento di presidi a garanzia della sicurezza dei cittadini – sarebbe un segnale assai preoccupante.



Certamente permette di intensificare il lavoro di convincimento per far si che il presidio di legalità, rappresentato dalla nostra Tenenza della GdF, resti in città e qui continui a svolgere la propria preziosa funzione». Si tratta comunque di una proroga e comunque il Pd di Amantea ringrazia il neo Ministro Minniti e la Bruno Bossio ribadendo la propria disponibilità “ad intraprendere collettivamente le azioni che saranno necessarie per raggiungere l’obiettivo di mantenere un importante presidio di sicurezza e di democrazia nel Comprensorio, qual è la Tenenza della GdF.”



Sonia Rocca