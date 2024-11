È stata presentata la gara internazionale di nuoto di fondo “Trofeo Mimmo Chirico”, in programma domenica 4 agosto. Novanta gli atleti in gara provenienti da undici regioni

Non una gara sportiva qualunque, ma un’emozione, e quest’anno un evento tra gli eventi. La Traversata dello Stretto arriva al giro di boa della sessantesima edizione, non un traguardo, assicurano gli organizzatori, ma una sorta di tagliando che serve a consacrare la Traversata stessa e lo Stretto di Messina, palcoscenico naturale di imprese sportive estreme.

Mimmo Pellegrino, presidente del Centro nuoto Villa, organizzatore della Traversata è soddisfatto e sprizza gioia da tutti i pori e ringrazia tutti coloro che l’hanno affiancato nella preparazione dell’evento insieme agli organizzatori precedenti, cominciando dall'ingegnere Giovanni Calì (a cui sarà dedicata la serata di domani con il Premio “Villa”) e Mimmo Chirico a cui è dedicato anche il trofeo per l’atleta che si classificherà primo in assoluto.

Quella di quest’anno sarà una edizione che sarà accompagnata da tante novità, che suggelleranno l’importante traguardo delle sessanta candeline. «Traguardo ovviamente intermedio – chiosa - che non deve essere interpretato come un punto d'arrivo, ma un giro di boa che ci deve portare sempre a migliorare questo splendido evento».

L’evento e le novità tecnologiche

La gara si svolgerà come ogni anno su un percorso di circa sei chilometri - tra Cannitello e Punta Faro - partendo dalla chiesa di Torre Faro si percorreranno circa 800 metri sottocosta sino ai piedi dell'elettrodotto del Pilone, con una boa di virata che è anche un portale dove si prenderà il primo passaggio dei tempi. Domenica ci sarà una corrente molto forte (sono previsti sei nodi) e per questo la partenza è stata anticipata alle 10. Gli atleti faranno un percorso a semicerchio puntando verso Scilla per poi proseguire fino all’arrivo posto al Molo del porticciolo della Marina dello Stretto.

Gli atleti in gara quest'anno saranno 90. «Abbiamo dieci atleti in più rispetto agli anni precedenti – dice Bruno Pecora che ha illustrato la parte tecnica – suddivisi in quarantasei master e quarantaquattro agonisti. Nella categoria uomini sono trentuno agonisti e trentotto master mentre nella categoria donne abbiamo tredici agoniste e otto master. L’atleta più giovane è un quattordicenne, quella più anziana è una sessantacinquenne».

L’evento ha richiamato la presenza di 31 città in rappresentanza di 11 regioni con la presenza di un atleta inglese e una americana. «Ci sono dei favoriti, ovviamente, ma nulla è scontato – aggiunge Pecora – perché la gara è una gara particolare in cui bisogna andare d'attacco cioè è una gara in cui non si può dire aspettiamo per vedere cosa fare, e cosa fanno gli altri concorrenti».

Come detto diverse novità segneranno questa sessantesima edizione, a cominciare dal “regolamento elettronico” dei passaggi di boa posizionati lungo il percorso che permetteranno tra l'altro il rilevamento dell'attraversamento corretto, e che consentirà di attribuire un premio per l'attraversamento “beach to beach” per il quale è stato previsto anche un premio a cui è stato dato il nome del main sponsor che è “Telepass”. In via sperimentale, poi, i nuotatori master - «questa è una novità assoluta nel panorama mondiale delle gare di nuoto», assicura Pellegrino - saranno equipaggiati con un GPS sulla cuffia che comunicherà con i rilevatori posti alle boe così da poter aver la posizione di ciascun nuotatore in tempo reale e garantire al massimo la sicurezza. Ciò permetterà, grazie ad una apposita app di seguire sui propri dispositivi il tracciato di ogni singolo nuotatore.

«Grazie alla più stretta collaborazione che stiamo avendo quest'anno con il Comune di Villa San Giovanni – ha continuato Pellegrino - all'arrivo saranno posti dei ledwall dai quali sarà possibile seguita la diretta della gara».

Ma poi c’è un'altra novità, che è motivo di orgoglio per gli organizzatori e che conferisce ancora più prestigio alla Traversata, che è il gemellaggio con un’altra classica del panorama del nuoto nazionale che è la Capri-Napoli, suggellato dal messaggio inviato da Luigi Cotena, organizzatore della gara partenopea.

«Posso affermare che ormai la Traversata ci conferma un evento iconico dell'intera area dello Stretto e in particolare della città di Villa San Giovanni – ha aggiunto Pellegrino – che possiamo definire proprio la città della Traversata».

Il programma “attrattivo”

Quanto sia importante ormai questo evento lo testimoniano i patrocini ricevuti (Ministero dello Sport, Regione, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Villa che lo ha istituzionalizzato con un’apposita delibera).

Ed è Proprio Giuseppe Cotroneo, consigliere comunale con delega allo sport, a chiarire i contorni di quello che definisce «l'evento principale che Villa San Giovanni sente proprio, e che dà una forte identità al territorio».

Proprio per questo si è provato ad aumentare l’appeal attorno alla Traversata e dare il giusto merito a quello che è il lavoro del Centro Nuoto Villa che anche e soprattutto in un periodo molto difficile è riuscita a mantenere la continuità dell'evento. Al di là dell'evento sportivo, ha spiegato Cotroneo, l'amministrazione ha cercato il più possibile di coinvolgere attività locali ma anche fuori provincia per riuscire a mettere dentro delle attività che vanno ad aspettare e a vivere, anche dopo, la Traversata dello Stretto.

Ed infatti è nutrito il calendario delle iniziative che non termineranno il giorno della gara, ma continueranno fino a giorno 7 agosto. Si partirà da domani sera, mercoledì 31 luglio, al Molo Sottoflutto con una serata d'obbligo in memoria dell'ingegnere Calì, che «dà proprio il senso di quello che vuole essere la ripartenza, per un rilancio che possa fare vivere a tutta la cittadinanza questo evento».

Si continuerà poi venerdì 2 agosto con la seconda edizione di “Italian blue route – le rotte del mito” a cura del centro studi MedFort e il concerto jazz dell’Irma jazz quartet e Joe Pugliese group, sul Lungomare. Sabato 3 agosto con Igers experience si potrà prendere parte alla visita guidata “Tramonto sullo Stretto a Torre Cavallo”, e concludere la serata allietati dalla musica di “Light Chili”. Domenica, giornata della Traversata, il post gara sarà animato da Red Bull e da Dj set no stop. Si continuerà nella serata di lunedì 5 con lo “Sugarfree tour 2024”, e martedì 6 con “L’incanto”, musiche, canti e racconti visuali di terra e mare. Infine mercoledì 7 agosto l’appuntamento fissato per le 22 sarà con lo spettacolo “Aramen & Stannum” di Teatro Primo. Tra i media partner della sessantesima edizione della Traversata dello Stretto c'è anche il nostro network che già lunedì ha dato spazio alla manifestazione con "Aspettando la 6oesima edizione della Traversata dello Stretto", all'interno della programmazione di LaC OnAir dagli studi dell'aeroporto di Lamezia Terme.

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, consigliere delegato al turismo della Città Metropolitana, ha illustrato la scelta di Palazzo Alvaro di aumentare la dotazione economica per sostenere un evento che «non ha solo una valenza sportiva, ma è uno straordinario strumento di crescita per il territorio».

«Anche la Traversata dello Stretto – ha concluso il consigliere metropolitano – in coerenza con la programmazione fissata nelle linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, ci consente di mettere in mostra la parte migliore della Calabria fatta di paesaggi e di mare cristallino. Con l’amministrazione metropolitana, dunque, saremo sempre accanto ad iniziative simili che rappresentano un patrimonio da tutelare e devono rappresentare un’occasione di crescita sociale e sviluppo economico».