Il Goal della vita ha visto anche la partecipazione attiva del mondo dell’informazione, con la presenza del giornale online LaCapitale, tra i media partner dell’evento, insieme a LaC. Un sostegno convinto a un’iniziativa che unisce valori fondamentali come salute, prevenzione e sicurezza.

«Abbiamo sposato questa iniziativa e l’abbiamo fatta nostra – ha dichiarato Franco Laratta, direttore de LaCapitale – siamo presenti perché questo è un goal per la speranza, per la prevenzione, per la sicurezza, e per questo ci saremo sempre». Guarda il video su LaCapitalenews.it