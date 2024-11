L'entusiasmo è quello delle grandi occasioni. LaC OnAirport prende il volo insieme alla scommessa di un nuovo progetto per la Calabria e i calabresi portato avanti dal Network LaC in collaborazione con Sacal SpA (Società aeroportuale calabrese). Un'iniziativa ambiziosa che punta a mischiare il linguaggio televisivo con quello radiofonico e a mettere al centro la Calabria con i suoi protagonisti per raccontare ogni giorno la realtà circostante e tutte le sue sfumature.

Una suite radiofonica e un salotto televisivo allestiti nella hall arrivi dell’Aerostazione internazionale di Lamezia Terme. In altre parole, un laboratorio radiofonico e televisivo a diretto contatto con il pubblico. Qui, infatti, speaker radiofonici e giornalisti professionisti, affiancati da esperti della comunicazione e supportati da operatori tecnici di primo livello, realizzeranno ogni giorno interviste, dirette, collegamenti, video promozionali, format di informazione e intrattenimento, per raccontare curiosità e notizie del territorio calabrese e non solo. L’obiettivo è fornire ai passeggeri in transito e al pubblico collegato sui nostri canali web e televisivi, le ultime notizie di attualità, cronaca, cultura spettacolo in aggiunta alle curiosità del giorno.

Due nuovi format in partenza

E proprio in diretta dalla hall arrivi dell'Aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ha preso il via oggi la programmazione dei nuovi format realizzati dal network LaC. Ad inaugurare il ciclo degli appuntamenti tv dallo scalo lametino è stato il programma Buongiorno in Calabria condotto da Nunzio Scalercio e Simona Tripodi.

Una prima puntata che, tra una notizia ed un sorriso, ha ospitato il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e gli studenti dell'Istituto superiore d'istruzione - Polo tecnologico, industriale ed artigianale avanzato della stessa città della Piana. Il format, che va in onda da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10, spazia dall'informazione all'intrattenimento intercettando l'attenzione del pubblico collegato da casa su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre, Sky 820, Tivùsat 411) e quello presente nella suite aeroportuale allestita nell'importante scalo calabrese. Una postazione moderna, dinamica, pronta ad accogliere e dare voce ai viaggiatori in arrivo ed in partenza ma anche ai sindaci, alle eccellenze del territorio, alle associazioni e alle istituzioni impegnate in regione.

Ad arricchire il palinsesto si inserisce nel primo pomeriggio, ed esattamente alle 15, il format Diamoci del Tu condotto da Francesco Occhiuzzi.

Maduli: «Da qui la Calabria in contatto con il mondo intero»

All'aeroporto di Lamezia Terme presente all'inaugurazione questa mattina anche il presidente del gruppo Pubbliemme-LaC Domenico Maduli: «È un giorno importante per noi, per la prima volta mettiamo in contatto la Calabria, quella Calabria che vuole cambiare, con il mondo intero».

L'editore del network ha poi sottolineato l'importanza della postazione allestita all'interno dello scalo: «Da qui verranno lanciati messaggi ogni giorno che andranno in onda tutti i giorni sui canali del nostro network. Questa operazione garantisce e dà un senso chiaro alla libertà dell'informazione in Calabria».

Falduto: «Una suite radiofonica e un salotto televisivo»

«È un nuovo progetto del network LaC, un vero e proprio laboratorio. Lo scopo è quello di intrattenere i passeggeri che viaggiano da e per la Calabria ma anche di creare connessioni tra comunità coinvolgendo le imprese del territorio, le associazioni, le università». Così il direttore editoriale del network LaC Maria Grazia Falduto che ha spiegato come da oggi verrà arricchita anche l'offerta informativa di LaC Tv: «La grande novità è che qui oggi viene inaugurata una suite radiofonica ma anche un salotto televisivo perché tutti i programmi che verranno realizzati da questa postazione saranno trasmessi sulla nostra emittente. Lo scopo è infatti anche quello di arricchire la nostra offerta informativa con momenti di intrattenimento».

Le parole del direttore Alessandro Russo

Soddisfazione per il nuovo progetto targato LaC è stata espressa anche dal direttore responsabile di LaC News24 Alessandro Russo: «Gli aeroporti da sempre sono spazi dove si incontrano amori, passioni, persone, idee. Sono spazi in cui la gente va e viene ma lascia anche qualcosa. Qui non c'è uno studio dove qualcuno decide cosa dire o cosa non dire. Quello che abbiamo inaugurato questa mattina è uno spazio trasparente dove tutti hanno la possibilità di dire la propria e di vedere come il network LaC lavora quotidianamente».