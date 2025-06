VIDEO | Continuano con successo le attività dalla postazione radiotelevisiva realizzata dal gruppo editoriale Diemmecom in collaborazione con Sacal: una scommessa vinta per una regione che guarda al futuro

La vita è uno smistamento di arrivi e partenze: il viaggio rappresenta, da sempre, la metafora per eccellenza dell'esistenza stessa. Si parte e si arriva in continuazione. Che sia per raggiungere l'altra parte del mondo o più semplicemente la fine di una giornata. Ci si mette in cammino, sommando passi che consumano suole e sogni che logorano la paura. Un aeroporto racconta bene di che stoffa è fatta una regione, qual è il suo indice di popolarità e persino il grado di simpatia della sua gente.

Continuano senza sosta le attività di LaC On Airport: la postazione radiotelevisiva all’interno dell'aeroporto internazionale di Lamezia Terme

Il network LaC, poco più di un anno fa, ha lanciato in aria una moneta, ha fatto la sua scommessa: raccontare la Calabria da una suite aeroportuale. Il gruppo editoriale Diemmecom, in collaborazione con Sacal SpA, ha deciso infatti di allestire all'interno dello scalo internazionale di Lamezia Terme una postazione radiotelevisiva unica nel suo genere in Italia. Un vero e proprio laboratorio multimediale in cui il linguaggio della tv si mischia con quello della radio.

A distanza di tempo dall'inaugurazione degli spazi di LaC OnAirport e di centinaia di ore di diretta realizzate, tra programmi di approfondimento giornalistico, format di intrattenimento e Speciali Elezioni, il bilancio dalla suite aeroportuale non può che dirsi positivo. E non sono soltanto i numeri a parlare, seppur con voce autorevole. A testimoniarlo è la partecipazione attiva dei calabresi e dei turisti, la loro attenzione nei riguardi di ciò che accade nella postazione radiotelevisiva, il loro interesse per i contenuti affrontati dai giornalisti, dai conduttori e dagli ospiti in trasmissione. La gente osserva, ascolta, interviene, applaude, storce il naso, sorride o annuisce amaramente. Si sente chiamata in causa. Spinta a condividere il proprio parere. Sollecitata alla riflessione, a modificare prospettiva, a dare il proprio contributo per far funzionare le cose e convertire ogni pietra in gradino.

Nelle scorse ore, un simpatico momento ha dimostrato quanto siano contagiosi il sorriso e la leggerezza una volta messi in circolo. Durante una puntata del format di informazione ed intrattenimento “Buongiorno in Calabria” condotto da Massimo Clausi e Simona Tripodi dalla suite aeroportuale, i componenti del gruppo "SonuAnticu" hanno intonato e suonato una tarantella accendendo l'entusiasmo dei passeggeri dello scalo lametino. Un siparietto che ha fatto divertire il pubblico presente, dando modo alla Calabria dell'allegria e della tradizione di svelarsi tra un volo ed un altro, trasformando finanche l’attesa per l’imbarco in un momento di per sé meritevole di essere atteso.

LaC OnAirport, insomma, è il primo abbraccio che dà il benvenuto e l'ultimo che saluta i viaggiatori. È la tv che toglie di mezzo gli schermi, che annulla le distanze, che resetta i filtri e che, proprio per questo, restituisce un racconto diretto e sincero della Calabria. È un tentativo andato a buon fine, il risultato raggiunto da chi crede in una Calabria che non ha timore di prendere il presente di petto. Non per dimostrare qualcosa, ma per essere fino in fondo nient'altro che se stessa.