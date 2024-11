Una nuova App, un portale web ed in pochi clic tutto il meglio della produzione LaC è disponibile sul proprio smartphone. È attiva e già scaricabile dagli store Apple e Android la nuova app di LaC Play, l’on demand con i migliori contenuti del network LaC.

Semplice e intuitiva, l’App LaC Play ti permette di guardare direttamente sul tuo smartphone o tablet in qualsiasi momento e ovunque ti trovi i format di LaC Tv: sarà possibile vedere tutte le puntate dei propri programmi preferiti, dalla politica alle inchieste, dai talk ai docufilm fino ai contenuti divulgativi che raccontano la Calabria più autentica. Non solo un On demand, ma anche una vera e propria porta d’accesso a tutti i contenuti del network: sarà infatti possibile accedere allo streaming di LaC News24 per restare sempre aggiornati sull’informazione e agli streaming di LaC Tv e LaC Sat (la piattaforma radiotelevisiva satellitare che offre gratuitamente tanti canali nazionali ed esteri, in alta definizione) per vedere in diretta le programmazioni dei due canali generalisti.



Facendo tap sul menù in basso a destra sarà anche possibile selezionare le categorie e accedere al programma di interesse, con registrazione o direttamente tramite l'account social per salvare le puntate preferite.



Raggiungibili, sempre da LaC Play, anche le altre App della società Diemmecom, LaC News24, Il Vibonese e Il Reggino, che permetteranno di rimanere sempre aggiornati sull’informazione prodotta dal network a livello regionale e locale. E importanti novità sono inoltre previste anche per la nuova testata provinciale Cosenza Channel.