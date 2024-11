I fattori di rischio, la prevenzione e i trattamenti per sconfiggere le tanto fastidiosi varici. I consigli dell'esperto

I disturbi circolatori alle gambe sono in aumento. Ogni anno un milione di italiani si sottopone a un intervento chirurgico per eliminare le varici. In Calabria ne doffre il 30% della popolazione. Complici le cattive abitudini, come la sedentarietà, una dieta squilibrata, i vestiti troppo stretti e le oscillazioni di peso. Senza contare i fattori ereditari, chi ha genitori o nonni con vene varicose risulta più a rischio, e costituzionali, come il sesso e la razza.

Per ragioni ormonali, infatti le donne risultano più colpite degli uomini, soprattutto quelle predisposte geneticamente: il problema riguarda il 40% del sesso femminile e il 25 per cento di quello maschile.

Quali sono i sintomi che segnalano l'insorgere del problema, quali i consigli utili per una sana prevenzione e cosa fare qualora subentri il problema?

L'intervista all'angiologo Elia Diaco:

