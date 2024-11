La Hollywood sul Tevere rivive per Anna Fendi, protagonista della Capitale Speciale in onda lunedì 11 aprile. Sintesi perfetta tra cinema e moda, la stilista, insignita del premio Presidio Culturale Italiano 2022, ha scelto Cinecittà come luogo simbolico per la cerimonia. E le maggiori personalità del mondo della cultura e dell’imprenditoria hanno reso omaggio alla seconda delle cinque sorelle più influenti del Made in Italy. Noi ne abbiano sentito alcune: Enrico Vanzina, Luca Cordero di Montezemolo, Fausto Bertinotti, Gianni Letta, Luca Tommasini, Angelo Argento, Gabriella Pescucci, Massimo Cantini Parrini.

Lo speciale andrà in onda lunedì 11 aprile alle ore 20 su LaC Tv, canale 19 del DDT, su LaC Sat, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile anche su LaC Play.