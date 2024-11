Come cambiare la narrazione del Sud superando i piagnistei, gli stereotipi e puntando sulla sua più grande forza, il capitale umano? In che modo i giovani possono contribuire a fornire nuova linfa alle regioni del Mezzogiorno? Quale sarà il ruolo delle università e dei centri di ricerca nel far si che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza portino ad un effettivo decollo del mondo della formazione in Italia?

Se ne è parlato a LaCapitale:Start, il talk realizzato dai nuovi studi di ViaCondotti21 e LaCapitale, progetto editoriale che affiancherà il Gruppo Pubbliemme e il network LaC nell’espansione nazionale in corso per guardare, dal cuore della Capitale, al resto d’Italia e all’Europa.

Al talk, andato in onda da Roma, hanno partecipato Maria Grazia Falduto, direttore generale del Gruppo Pubbliemme e amministratore delegato di ViaCondotti21, Antonella Polimeni, rettrice dell'Università LaSapienza, e Antonio Padellaro, fondatore ed ex direttore del Fatto Quotidiano. A condurre e fare gli onori di casa Alessandro Russo, direttore de LaCapitale, e Paola Bottero, direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne di ViaCondotti21.

