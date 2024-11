Dolce vita e made in Italy protagonisti del talk di Paola Bottero. Appuntamento alle 14 e alle 20 su LaC

Gianni Battistoni, erede della famosa dinastia di sarti italiani e presidente dell’Associazione via Condotti, ha offerto uno spaccato di Dolce vita nel salotto di Paola Bottero, direttore strategico del Network. LaCapitale vis-à-vis racconta la boutique nel cuore di Roma da sempre meta di artisti e attori di tutto il mondo tanto da essersi meritata un cerchio rosso nella mappa della Hollywood sul Tevere e una menzione speciale nel film “Il talento di Mr Ripley”.



