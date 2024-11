♠In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

- Rosarno, uomo ucciso sull'uscio di casa. Un anno fa la strana morte del fratello

- Circense ucciso, presi anche i complici. Si tratta di quattro cittadini romeni

- Caridi resta in carcere. Il Tdl respinge la richiesta dei legali

- Mangiardi, scorta per altri 4 mesi. Vinto il ricorso al Tar

- A Tropea folklore mondiale per la quarta edizione del Festival con Coldiretti

