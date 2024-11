E' partita la nuova edizione del tg de LaCnews24

Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa.

Tra le principali notizie di oggi:

- Terremoto, gli aiuti dalla Calabria. Mobilitata la Protezione civile regionale

- Cannabis, maxi sequestro da 5 milioni, 2.655 piante scoperte dalle Fiamme gialle

- I genitori attendono ancora la verità. Nessuna risposta sulla morte della neonata

- Roghi alla diossina, l'esposto di Mascaro. A Lamezia situazione sempre più tesa

- Pizzo, in attesa del premio Liber@mente. Ottava edizione della manifestazione

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.