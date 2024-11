In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.





Tra le principali notizie di oggi:

- Terremoto nel Vibonese. Scossa di magnitudo 3.2, traffico in tilt

- Surreale seduta del consiglio regionale. Assise riunita dopo due mesi di ferie

- Paola, scoperto arsenale. Armi e droga in un casolare

- Erosione, l'allarme di Legambiente. 11km di costa consumati in tre anni

- Premio Livatino-Saetta-Costa a Lac. Riconoscimento per “Gli intoccabili”

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.