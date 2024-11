In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.

Tra le principali notizie di oggi:

- Calabria, terra ballerina. Monito del capo della Prociv Carlo Tansi

- Tansi: "Valle del Crati ad alto rischio". A incidere soprattutto l'abusivismo

- Spari contro abitazione, ferita 15enne. La giovane colpita per errore

- Treni, ecco cime cambiano gli orari. Le modifiche in vigore dal 12 settembre

- La settimana che porta ad Empoli. Riprende il campionato di serie A

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.