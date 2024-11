In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.





Tra le principali notizie di oggi:



Il ministro Boschi a Melito Porto Salvo. Presto anche la Commissione Antimafia

Gioia Tauro, traffici illeciti nel porto. Intercettati 35mila kg di rifiuti speciali

Nel 1974 veniva ucciso Giuseppe Bruno. Il piccolo aveva appena 18 mesi

Petilia Policastro isolata. Una frana ha provocato il crollo di un ponte

Cosenza, al via “Settembre al parco”. X edizione ha come sottotitolo “Naturart”





L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.