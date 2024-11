In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.

Tra le principali notizie di oggi:



- Reggio, violenza di gruppo su una 13enne. Arrestato il figlio del boss Iamonte

- Picchiata e ricattata dal branco. De Raho: "Qualcuno sapeva"

- Strade killer: due vittime in poche ore. Morti un uomo e una donna

- Vibo, cambio al vertice della capitaneria. Rocco Pepe subentra ad Antonio Lo Giudice

- "La costituzione e la bellezza": il nuovo libro di Sgarbi presentato a Soveria

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.