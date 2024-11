E' partita la nuova edizione del tg de LaCnews24

E' partita la nuova edizione del tg de LaCnews24. In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.

Tra le principali notizie di oggi:

- Lite tra circensi finisce in tragedia. Arrestato per omicidio Alex Orfei

- L'ultimo saluto a Pagliuso. Ieri i funerali, gli atti passano alla Dda

- Tansi: “Pulite i fiumi o sarà tragedia”. Il caso della Prociv agli amministratori

- Calabria “Inquinata cronica”. Rapporto di Legambiente sulle acque

- Ecco “L'agnello di Dio”. A teatro con Angelo Colosimo

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.