In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.





Tra le principali notizie di oggi:



- Agguato nel Vibonese. Ferito un giovane

- Simula rapina, denunciato giovane. Aveva segnalato una rapina mai avvenuta

- Lo sviluppo passa per il Sus. Al via le grandi opere del mezzogiorno

- Il colosso industriale in decadimento. Lo zuccherificio di Lamezia in macerie

- Successo per il Rock On. Pienone a Martirano Lombardo

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.