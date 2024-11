In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.



Tra le principali notizie di oggi:

- La cricca che faceva affari con la 'ndrangheta. Inchiesta della Dda di Milano

- Maria Chindamo gettata nel lago? Si cerca ancora l'imprenditrice scomparsa

- Cosenza, nuovo sequestro all'Annunziata

- Tropea festival, l'informazione al tempo del web. Incontro con Badolati e Veltri

- Serie D: il Rende mantiene la vetta, le altre piangono

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.