In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.





Tra le principali notizie di oggi:

- Morte operaio gls, Usb in piazza a rende. Picchetto anche davanti alla prefettura

- Cosenza, Tar annulla le elezioni provinciali. Di Natale: "Atto di Occhiuto illegittimo"

- Eurostat, Bolzano top occupazione. 34 punti di distacco con la Calabria

- Mileto, cattedrale sarà basilica minore. Ad annunciarlo il vescovo mons. Renzo

- Rizziconi, al via "Calabria sposi". In mostra 200 aziende settore wedding



L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.