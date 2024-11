In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.





Tra le principali notizie di oggi:

- "Calabria verde", in manette Furgiuele e Allevato. Distratti soldi per la messa in sicurezza

- Gratteri: “Modus operandi consolidato. Soldi pubblici distratti nel privato”

- Nicotera verso lo scioglimento. La richiesta inoltrata dal prefetto di Vibo

- I Nas all'Annunziata di Cosenza. Blitz dei carabinieri nel nosocomio cosentino

- Impresa difficile ma non impossibile. Attesa per Crotone-Roma

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.