In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.





Tra le principali notizie di oggi:

- Sposi in elicottero, sette indagati. La procura di Vibo procede per diversi reati

- Infanticidio, madre scagionata dalla perizia. La donna "incapace di intendere e di volere"

- "Sindaci a sud", incontro a Rende. Ospiti Occhiuto e De Magistris

- Sgarbi alla "Catanzaro design week". In Calabria per presentare "Progetto 784"

- Sambatello, in migliaia per la festa del vino. Oltre tremila persone giunte nel reggino

