In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno

In 120 secondi tutta l'informazione e le principali notizie del giorno. Due minuti di news, servizi, immagini e interviste con tutti gli aggiornamenti sui principali fatti avvenuti in regione esposti in una forma breve, dinamica e completa. L’appuntamento è tutti i giorni, sul web e sui social, a partire dalle 15, subito dopo l’edizione quotidiana del Tg de LaC in onda alle 14 sul canale 19 del digitale terrestre.





Tra le principali notizie di oggi:

- L'elicottero nuziale scuote Nicotera. La preoccupazione del sindaco Pagano

- Lavoratori in mobilità in protesta. Presidio davanti alla sede della regione

- Stefania Craxi negli studi di Lac. L'intervista integrale stasera alle 20.30

- La tradizione occitana nel cuore della Calabria. Una cultura da salvaguardare e proteggere

- Crotone, cancellato lo "0" in classifica. I pitagorici pareggiano con il Palermo

L'informazione calabrese non è mai stata così veloce e puntuale.