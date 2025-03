L’Acquapark Odissea 2000 è una delle principali destinazioni per attrarre tutti i target di visitatori che scelgono la Calabria come una vacanza esperenziale nella quale il vino è uno degli attori protagonisti. Non è passato inosservato nemmeno al tabloid britannico The Sun che ha inserito il parco acquatico tra le destinazioni turistiche della Calabria, da non perdere.

Aperto da giugno a settembre – è lo zoom su Corigliano-Rossano - il parco acquatico Odissea 2000 è il luogo ideale per trascorrere una giornata, soprattutto quando le temperature superano i 30 gradi. Il parco offre scivoli, montagne russe acquatiche, piscine, un fiume lento, pizzerie e bar.

L’attenzione che il secondo quotidiano in lingua inglese più venduto al mondo ha destinato all’oasi verde di relax e divertimento di contrada Zolfara premia la validità di un’intuizione imprenditoriale e di un progetto di sviluppo esploso 30 anni fa e che ancora oggi funziona. Odissea 2000 inaugurerà la 30esima stagione il prossimo 14 giugno; domenica 6 luglio, ospiterà una vera e propria festa di compleanno alla presenza di diversi ospiti: tra gli altri, Pippo Pelo di Radio Kiss Kiss, artisti di strada, street band e tanti altri ospiti dello spettacolo e dei talent show da definire.

The Sun promuove la destinazione Calabria, riconosciuta tra le mete europee in maggiore espansione per il 2025, grazie anche alle nuove rotte aeree, come quelle operate da Ryanair su Reggio Calabria, incentivate – come ha precisato il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto lanciando la notizia sui social – dalla Regione Calabria e che facilitano l’arrivo di visitatori da tutta Europa.

«Se state programmando una vacanza per questa primavera – scrive la giornalista Roisin Chapman, esperta di lifestyle - l'ultima destinazione di Ryanair potrebbe fare al caso vostro. Questa settimana la compagnia aerea ha lanciato voli da Stansted a Reggio Calabria. Gli amanti della buona cucina apprezzeranno sicuramente la cucina locale, in particolar modo gli amanti del vino».