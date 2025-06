Ospite in studio il docente di Genetica dell’Unical Giuseppe Passarino. In collegamento il professor Valter Longo, conosciuto per le sue ricerche su nutrizione e longevità. Appuntamento alle 13 su LaC Tv

Qual è il segreto per vivere più a lungo e in salute? Una domanda antica quanto l’uomo, ma oggi più che mai la scienza prova a rispondere con dati, studi clinici e sperimentazioni concrete. A “Dentro la Notizia”, il format di approfondimento di LaC condotto da Pier Paolo Cambareri, va in onda una puntata speciale interamente dedicata alla longevità e alla prevenzione delle malattie legate all’alimentazione, con un focus sul grande lavoro che si sta portando avanti proprio in Calabria. Al centro della puntata, il progetto scientifico della Fondazione Valter Longo, uno dei massimi esperti mondiali in nutrizione e longevità, conosciuto per le sue ricerche sulla dieta mima digiuno. Lo studio clinico attualmente in corso a Varapodio, piccolo centro della Piana di Gioia Tauro, rappresenta un modello innovativo di applicazione delle conoscenze scientifiche sul campo, grazie anche alla collaborazione con l’Università della Calabria. Ospite in studio il professor Giuseppe Passarino, docente di Genetica presso l’Unical e da anni impegnato nello studio dell’invecchiamento e dei meccanismi biologici legati alla durata della vita. In collegamento, il professor Valter Longo che illustrerà gli obiettivi dello studio in Calabria. Un dialogo a più voci per comprendere quanto la prevenzione, le abitudini alimentari e lo stile di vita possano incidere sulla salute dell’individuo, e quanto il Sud Italia – da sempre culla della dieta mediterranea – possa diventare un laboratorio d’avanguardia nel campo della ricerca scientifica sulla longevità.

Una puntata da non perdere per chi vuole sapere di più su come vivere meglio, più a lungo e soprattutto in salute. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.