La Nave scuola della Marina Militare italiana Amerigo Vespucci è arrivata a Reggio Calabria, undicesima tappa del Tour Mediterraneo. L'ormeggio è avvenuto poco prima delle 8 alla banchina di Levante del porto reggino da cui ripartirà la mattina presto del 7 maggio per navigare verso Palermo.

Anche a Reggio Calabria il Vespucci sarà affiancato dal Villaggio IN Italia. L'iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un'idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri.

Dopo l'ormeggio è in programma la welcome ceremony alla quale parteciperanno numerose autorità civili e militari.

Nel corso della tappa calabra sono attesi al Villaggio IN Italia il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e Luca Andreoli amministratore delegato di Difesa Servizi Spa, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa.