Tutto si è svolto pacificamente. Chiesto il rilascio dei documenti per poter circolare sul territorio nazionale

LAMEZIA TERME (Cz) - Alcuni migranti ospiti del centro di accoglienza hanno inscenato stamane a Lamezia Terme una protesta per chiedere il rilascio dei documenti per poter circolare sul territorio nazionale. La protesta ha avuto inizio davanti al centro di accoglienza e si è conclusa nei pressi del municipio di Lamezia Terme. I migranti hanno esposto cartelli e striscioni per chiedere il rilascio dei documenti. "Chiediamo - hanno detto - i documenti per poter circolare sul territorio nazionale e poterci ricongiungere con i nostri familiari".

All'iniziativa erano presenti anche angenti della polizia e carabinieri che hanno controllato la situazione sotto l'aspetto dell'ordine pubblico.