Da anni attende una sentenza relativa ad un risarcimento. Esasperato inscena una clamorosa protesta davanti al tribunale cittadino

LAMEZIA TERME - Un uomo ha minacciato di darsi fuoco, questa mattina, davanti al tribunale di Lamezia Terme. Si tratta di un disoccupato di 39 anni che avrebbe inscenato la protesta per evidenziare l'attesa di alcuni anni per ottenere una sentenza relativa a un risarcimento. L'uomo si è prima incatenato al portone del palazzo di giustizia, quindi ha minacciato di darsi fuoco con del liquido infiammabile. Il trentanovenne è stato bloccato dall'intervento delle forze dell'ordine presenti, quindi accompagnato in caserma per l'identificazione.