«Il nome dell’aeroporto di Lamezia non si tocca». Non è una richiesta quella che il coordinatore cittadino di Forza Italia Salvatore De Biase rivolge «a coloro che si interessano alla questione della denominazione dell’aeroporto» ma suona più che altro come un vento di guerra. La questione, per la verità, ciclicamente si ripropone. Ma questa volta non sembra essere la solita guerra di campanile tra Catanzaro e Lamezia: si è scomodato il principe Fulco Ruffo di Calabria, figlio di Paola Ruffo di Calabria regina dei Belgi, nipote di quel Fulco Ruffo di Calabria aviatore e medaglia d’oro durante la prima guerra mondiale.

Il Principe in sostanza ha chiesto al Presidente del Consiglio regionale della Calabria di intitolare l’aeroporto della città della Piana al nobile nonno. De Biase proprio non ci sta: «Non posso fare a meno di esprimere un certo stupore: perché? È possibile che chiunque si risvegli al mattino ambisca a vedere il proprio nome, quello di parenti o figure storiche o filosofiche adornare la nuova intitolazione dell’aeroporto di Lamezia?». Sembra che la richiesta del Principe Ruffo stia trovando una certa accoglienza, sempre se sono vere le voci di imminenti altre richieste e raccolte di firme.

Ciò detto, al netto delle valutazioni sulla proposta, De Biase mette le mani avanti e avverte: «È arrivato il momento di dire “basta”. Abbiamo esaurito la nostra pazienza di fronte a proposte insistenti e raccolte di firme che aspirano a mutare il nome dell’Aeroporto di Lamezia. Basta. Arrendetevi, poiché il nome è già stato conferito ed è inequivocabilmente quello di Lamezia. Ciascun individuo – conclude De Biase - può, con meriti apprezzabili in ambito culturale, storico, religioso o sociale, vantare titoli onorifici e riconoscimenti, ma perché volgere lo sguardo all’aeroporto lametino? “Aeroporto di Lamezia”, questa è la sua designazione completa e autentica. L’aeroporto ha portato questo nobile nome sin dalla sua nascita, e tale appellativo deve rimanere inciso nella memoria collettiva».

Per l’esponente di Forza Italia è tempo di mettere la parola fine a questi tentativi che periodicamente vengono fuori. L’ aeroporto si trova sul territorio di Lamezia «ed il suo nome è un’eredità cittadina irremovibile. Così è stato, così deve restare, anche se ciò risulta scomodo a qualcuno».