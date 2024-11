Al centro, il desiderio di innovazione e l’impegno della Paradiso Group

Professionalità , affidabilità e impegno sono i punti cardine intorno ai quali ruota l’intera organizzazione della Paradiso Group. Nei giorni scorsi si è tenuta l’inaugurazione del nuovo show room in località Frasso Bragò, strada statale Maida. Una serata per dare nuovamente il benvenuto sul territorio ad un marchio apprezzato dai calabresi. Fernando Paradiso, titolare della concessionaria Bmw Mini, ha parlato di una vera e propria scommessa, voluta lanciare in un anno particolare. Un privilegio che porta con sé la voglia di fare bene.

Non ha fatto mancare la sua presenza Massimo Senatore, direttore vendite Bmw Italia. Il responsabile ha evidenziato l’attaccamento al marchio Bmw e Mini dell’intera area. Passione per la storica casa madre, moderna e all’avanguardia nelle innovazioni e nella voglia di rinnovamento. Un connubio che, a giudizio di Senatore, porterà risultati importanti sia per quanto riguarda il settore commerciale, che per la qualità del servizio proposto ai clienti.