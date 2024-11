Assegnati 66,2 milioni per i Progetti pilota dei Patti territoriali da parte del ministero delle imprese e del Made in Italy. Il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, insieme al presidente di LameziaEuropa, Leopoldo Chieffallo e al dirigente Tullio Rispoli esprimono il loro apprezzamento al ministro Adolfo Urso che ha firmato il decreto.

Si tratta di un sostegno per i progetti «in graduatoria – si legge nella nota – degli interventi agevolativi “Progetti pilota”, “Voucher per consulenza in innovazione” e “Investimenti sostenibili 4.0», ritenuti idonei all’assegnazione dei contributi ma privi o non integralmente coperti dalla dotazione finanziaria, e del cofinanziamento di progetti selezionati nell’ambito dei bandi europei riferiti all’iniziativa Ue “Chip per l’Europa”».

Urso ha firmato il decreto che assegna 466,4 milioni di euro di risorse aggiuntive a valere sulle risorse disponibili del Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020 (PON IC). Nel contesto dei 66,2milioni di euro per i per i cosiddetti progetti pilota c’è il progetto Smart Arena presentato dalla LameziaEuropa e che risulta undicesimo nella graduatoria dei progetti finanziati. «Si auspica a stretto giro – si legge sempre dalla nota - di procedere con il decreto di finanziamento del progetto pilota Smart Arena presentato da Lameziaeuropa in qualità di soggetto responsabile dei Patti territoriali lametino ed agrolametino in collaborazione con il Comune di Lamezia Terme, capofila, ed i 20 Comuni del Comprensorio che si è confermato al settimo posto fra gli 11 finanziati anche nella nuova graduatoria nazionale definitiva emanata nel novembre 2023, unico in Calabria, con un finanziamento complessivo tra iniziative private e pubbliche di 9.971.124,11 euro, pari all’intero contributo richiesto».

Per il sindaco Mascaro e la governace di LameziaEuropa il decreto del Ministro Urso permette di superare questa prolungata fase di stallo durata oltre due anni dalla presentazione del progetto e dare concreta attuazione ai 30 progetti di innovazione finanziati per 2 milioni di euro e presentati nel gennaio 2022 da parte di altrettante aziende che operano sul territorio lametino area di Patto ed alla definizione e realizzazione degli interventi infrastrutturali digitali per 7,5 milioni di euro da realizzare sul territorio a favore dei 20 Comuni del comprensorio lametino protagonisti del Patto Territoriale Lametino ed Agrolametino. Oltre a questi due filoni,

Il progetto pilota Smart Arena, da realizzarsi sulla base del crono programma degli interventi pubblici e privati previsti in 36 mesi dal finanziamento accordato, è costituito dall’intervento pubblico unitario Lametino Digital Land che prevede un contributo di 7,5 milioni di euro sulla base dell’approvazione della proposta progettuale del Comune di Lamezia Terme, capofila dei 20 Comuni del Comprensorio Lametino Area di Patto, e da 30 Programmi di innovazione tecnologica presentati da Pmi con sede nell’area di Patto (20 a Lamezia Terme, 5 a Soveria Mannelli, 2 a Falerna, 1 a San Mango D’Aquino, Gizzeria e Maida) che prevedono un contributo complessivo di euro 1.992.308,68. Gli investimenti complessivi previsti dal progetto pilota sono pari ad euro 11.492.617,35 comprensivi della quota di compartecipazione attraverso l’apporto di mezzi propri da parte delle 30 Pmi ammesse.