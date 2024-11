Fiaccolata silenziosa per le vie cittadine per omaggiare il ricordo del noto penalista, freddato il 9 agosto scorso davanti alla sua abitazione

Centinaia di fiaccole hanno sfilato condotte in religioso silenzio dal piazzale antistante la villa in cui l'avvocato Pagliuso è stato ucciso lo scorso nove agosto fino al Tribunale di Lamezia Terme. La città, commossa e quasi stretta a sé, non è mancata all'appuntamento del "Comitato per Francesco". Attorno al collo una sciarpa blu, come quella che lui indossava sempre. Blu anche la corona di rose depositata dai familiari lungo il perimetro della casa e da cui poi la sorella Antonella ha estratto un fiore che ha gettato oltre la cancellata, in quel vialetto in cui Pagliuso ha trovato la morte. Diversi gli interventi di autorità, familiari e amici dal piazzale del foro lametino. Tra questi anche quello del sindaco Paolo Mascaro che ha invitato i killer a pentirsi.

Tiziana Bagnato