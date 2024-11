In onore alla festa delle donne il convegno si terrà sabato 8 marzo presso l' Aerhotel Phelipe

In onore alla festa delle donne, si terrà a Lamezia Terme, S. Eufemia, sabato 8 marzo, con inizio alle ore 9:00, nei locali dell’Aerhotel Phelipe, un convegno dibattito sul tema “Donne….Salute….Benessere”, organizzato dalla sezione lametina della Associazione Italiana Donne Medico, Presidente Renata Tropea e Presidente nazionale Caterina Ermio, in associazione con la Fidapa (Federazione italiana donne arti professioni affari) di cui Mimma Caloiero è referente distrettuale della Commissione Nazionale Sanità. L’evento sarà supportato dalle sezioni Fidapa di Lamezia Terme e Soveria Mannelli e patrocinato da Ordine Medici, Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e Amministrazione Comunale di Lamezia Terme.



L’iniziativa prevede un momento socio-culturale che si svolgerà venerdì 7 marzo con l’accoglienza a Lamezia delle partecipanti provenienti da altre regioni d’Italia e una visita nel centro storico.



Alla presentazione del convegno da parte delle organizzatrici Donne Medico e Fidapa, Mimma Caloiero, Renata Tropea, Giovanna Nesci, Elisabetta Priolo, Annamaria Agapito e Gianna Scaramuzzino, seguirà il saluto delle autorità presenti, primo fra tutti del Dott.

Gerardo Mancuso, Direttore generale dell’ASP di Catanzaro, nel cui presidio ospedaliero di Lamezia Terme operano la maggior parte delle Donne Medico.



Porteranno il saluto per la Fidapa di Lamezia Terme la presidente Luciana Parlati e di Soveria Mannelli la Presidente Mirella Perrone Rubettino.



Sul tema della salute e della bellezza e benessere della donna interverranno Francesco Perticone, Cardiologo e Docente di Medicina Interna nell’Università di Catanzaro, Annarosa Catizzone, esperta in medicina Estetica, Lia Ermio, ginecologa, Maria Corsini,

psicologa, Caterina Ermio, neurologa, per la Fidapa Caterina Mazzella, segretaria nazionale, Margherita Gulisano, past president nazionale, Paola Antifora, Presidente Nazionale Commissione Sanità, Angiola Infantino, Presidente Distretto sud-ovest. Il convegno

è aperto al pubblico.