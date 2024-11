Il via libera è arrivato dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura. Gli ultimi fascicoli che ha portato avanti riguardano l'infiltrazione di 'ndrangheta in una banca della Repubblica di San Marino

Salvatore Curcio ha avuto il via liberà ed è stato nominato procuratore della Repubblica di Lamezia Terme. L'ok è arrivato dal Plenum del Csm. Il neo procuratore di Lamezia è in magistratura dal 1989. Ha iniziato la carriera come giudice istruttore e poi gip a Catanzaro. Poi il passaggio alla Dda di Catanzaro dove ha portato avanti alcune importanti inchieste come “Galassia”, che ha determinato l'arresto di 134 persone tra Calabria e Germania, e “Decollo”, che ha portato all'arresto di oltre 100 persone e un maxi sequestro di cocaina nascosta dentro alcuni blocchi di marmo. Gli ultimi fascicoli che ha portato avanti riguardano l'infiltrazione della 'ndrangheta in una banca della Repubblica di San Marino.

Francesco Pirillo