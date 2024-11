La merce si trovava nei magazzini di due negozi gestiti da commercianti cinesi

LAMEZIA TERME (CZ)- Un milione di articoli tra insicuri e contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Lamezia Terme in due distinti negozi gestiti da commercianti cinesi. Tra i vari oggetti sequestrati, molti articoli di cancelleria destinati agli studenti: penne con inchiostro in gel, matite, righelli, taglierini e compassi. Sequestrati anche accessori di abbigliamento riproducenti famosi marchi. Il valore della merce è stato stimato in 300 mila euro. (lc)