Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza.

LAMEZIA TERME - Gli uomini della Guardia di Finanza hanno confiscato beni per 500 mila euro riconducibili, per l'accusa, a due presunti affiliati alla cosca Giampà. Sigilli definitivi a un terreno con due abitazioni lussuosamente rifinite, arredi, mobili ed una palestra personale situata in una delle case, due auto, due moto ed una motoape. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Catanzaro, su richiesta del procuratore distrettuale antimafia Vincenzo Antonio Lombardo