A Lamezia per le festività pasquali il Centro logistico So.San.-Lion “Salvatore Trigona” e il Leo Club Lamezia VdS hanno voluto trascorrere del tempo insieme ai ‘nonnini’ che risiedono nella struttura di via Sottotenente Notaro. I service distrettuali “So.San. Solidarietà Sanitaria” e “Lions for senior” di cui sono responsabili l’architetto Carmelo Marzano e la professoressa Annamaria Aiello, assieme alla presidente del Leo Club Lamezia VdS Chiara Marzano accompagnata dai suoi soci, hanno donato ai nonnini dei giochi didattici per trascorrere dei momenti di serena condivisione e di amicizia. Giocare divertendosi, dunque, per vivere una dimensione ancora più lieta della festa.

I nonnini hanno così condiviso importanti momenti all'insegna dell'allegria e della spensieratezza grazie alla visita dei soci Lions che, in ogni loro azione, mettono in pratica il motto lionistico “We Serve”: non un semplice slogan ma una filosofia di vita. «Per quanto riguarda l’iniziativa pasquale alla casa di riposo Tamburelli abbiamo voluto destinare tempo prezioso agli anziani ricordando a tutti quanto la loro esperienza e la loro saggezza siano un patrimonio inestimabile per la nostra comunità – hanno ribadito i rappresentanti So.San. e Lions - attraverso semplici giochi e momenti di estrema tenerezza emozionale, si è creato un ponte tra le generazioni, portando nuova vitalità e calore umano all'interno della casa di riposo».

«Crediamo fermamente – hanno evidenziato Marzano e Aiello - che gli anziani abbiano ancora tanto da offrire e che sia nostro dovere farli sentire parte integrante della nostra vita. Vedere i loro occhi illuminarsi durante i giochi è stata un'emozione indescrivibile». Queste le considerazioni dei soci So.San. e Lions che hanno ringraziato la direzione e il personale della casa di riposo per la calorosa accoglienza.

«Questo evento – hanno rimarcato ancora i soci Lions - rappresenta un piccolo ma importante passo verso una maggiore consapevolezza del ruolo fondamentale che gli anziani rivestono nella nostra società. Un invito a non dimenticare il loro valore e a continuare a creare occasioni di incontro e di scambio intergenerazionale. Non a caso abbiamo fatto nostra la volontà di unire in questi momenti i ‘nonnini’ della casa di riposo con la generazione dei ragazzi Leo».

Anche la direttrice della struttura, la dottoressa Marilia Materasso, ha ringraziato gli intervenuti per l’attenzione che costantemente mostrano per gli anziani ospiti della casa. «Quando le associazioni riconoscono il lavoro che facciamo a favore della terza età, per noi è una grande soddisfazione. Ringraziamo particolarmente il Leo Club e la So.San. perché già in altre occasioni hanno voluto dedicare del tempo ai nostri ‘nonnini’ ospiti della struttura effettuando degli screening specialistici. Sono opportunità che ci consentono di aprire questa grande casa al territorio. In preparazione alla Pasqua – ha ribadito ancora la direttrice – abbiamo fatto vivere ai nostri ospiti tutti i momenti religiosi più salienti, i riti di preparazione alla festa liturgica più importante dell’anno. Questo era il disegno di Antonello Coclite, compianto direttore della casa di riposo scomparso qualche anno fa, che noi ancora portiamo avanti. Noi – ha concluso Marilia Materasso – continuiamo a lavorare nel suo ricordo, nel suo operato che è stata una scuola di vita».

Parole di ringraziamento sono state rivolte alla famiglia di Paolo Mastroianni che ha contribuito alla fornitura dei giochi didattici, assieme alla So.San. e ai soci Leo.