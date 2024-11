A luglio e agosto flussi in aumento del 2,64 per cento lungo tutta la rete, 5 milioni di veicoli sull’A3

«Più traffico e meno code. E’ questa la fotografia dell’esodo estivo di quest’anno sulla rete Anas» ha commentato il presidente dell’Anas, Gianni Vittorio Armani.

«Per questo importante risultato è stata determinante la riuscita del Piano per l’Esodo 2016 Anas che, attraverso un monitoraggio 24 ore su 24 del traffico sulla rete stradale nazionale, ha visto l’impiego della flotta Anas adibita al controllo della viabilità, con 2.500 addetti su tutto il territorio e tecnologie avanzate di tele-monitoraggio».

Il Piano, unitamente al forte impegno Anas nella manutenzione delle strade con oltre 8 miliardi al 2020, ha puntato ad ottenere una maggiore sicurezza degli utenti. Per quanto riguarda l’autostrada Salerno-Reggio Calabria ed il piano #A3EsodoZeroCantieri, Armani ha ricordato che: «Questa estate per la prima volta l’intero tracciato dell’A3 è stato percorribile senza cantieri o deviazioni, a tre e due corsie per senso di marcia. L’aumentata capacità trasportistica ha permesso ai cinque milioni di veicoli che l’hanno percorsa un viaggio fluido e con la possibilità di apprezzare un itinerario straordinario».

Al Nord una delle strade preferite dai vacanzieri è stata la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, a Lecco; nel centro Italia, l’arteria più trafficata rimane il Grande Raccordo Anulare di Roma.

Al Sud sull’Autostrada A3 “Salerno - Reggio Calabria” la circolazione nel corso dell’esodo è stata intensa ma scorrevole, grazie all’assenza di cantieri e nonostante il sensibile aumento del traffico registrato rispetto allo scorso anno: nei mesi di luglio e agosto 2016, infatti, i veicoli in transito sono stati complessivamente 4.912.414 contro i 4.688.683 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Nel confronto tra agosto 2016 e agosto 2015, inoltre, lungo l’A3 è stato contificato un incremento dell’IMR del 15%, passando da oltre 28.500 veicoli al giorno del 2015 ai quasi 33.000 di quest’anno. Gli incrementi maggiori sono stati registrati nella tratta di valico, interessata lo scorso anno dalle deviazioni dovute al cantiere del viadotto Italia. Nell’area di Salerno sono stati registrati, nel periodo di esodo dal 29 luglio al 31 di agosto 1.463.261 veicoli in direzione sud ed 1.413.394 in direzione nord per un totale di 2.876.655 veicoli. In quest’area il picco massimo è stato raggiunto sabato 6 (bollino nero) e sabato 13 agosto (bollino rosso) con oltre 103.000 veicoli al giorno.

Interessanti le percentuali che riguardano il traffico commerciale (veicoli pesanti) nel confronto tra i mesi di luglio e agosto 2016 e lo stesso periodo del 2015. Il calo fisiologico del traffico di questo segmento, dovuto alle ferie e ai blocchi dei fine settimana di bollino rosso e nero per favorire il flusso dei vacanzieri, quest’anno è stato nettamente inferiore rispetto ai decrementi registrati nel 2015: -13,8% su scala nazionale (-24,5% nel 2015) ed oltre il -17% sulle reti del nord e centro Italia (-29% nel 2015), minori decrementi sulle reti del Sud e delle Isole, mai inferiori al -8%.