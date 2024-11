Giovanni Politano

Da ex portalettere a sindaco di Paola: con trascorsi nella sinistra ha trionfato sulla candidata forzista tra gli hurrà del Pd e di Fratelli d’Italia. Insomma, è il simbolo di un “civismo” che non si capisce bene cos’è e che mette insieme diavolo e acquasanta. Per l’ex portalettere oggi Pd e FdI cantano “C’è posta per te”. Gli altri prendono atto della (sup)posta per te.