L’associazione Peter Pan, presieduta dal giornalista Mario Campanella, ha lanciato su change una petizione per «riproporre il ddl Meloni del 2013, purtroppo non approvato, che chiudeva le porte a ogni possibilità di patteggiamento per i reati connessi alla pedopornografia».

«Il presidente Meloni – dice Campanella – da semplice deputata di Fdi, fu l’unica a raccogliere la nostra proposta nove anni fa, non incontrando purtroppo la giusta sensibilità da parte del Parlamento. Ringraziamo il vice presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, che sì è detto disponibile a ripresentare integralmente quella iniziativa legislativa e contiamo in una buona adesione popolare su un tema di rilevante importanza».

«È impensabile che possano esserci fessure in reati del genere – dice Campanella – che , in alcuni casi, possono addirittura prevedere la non menzione sul casellario giudiziale». Chiunque volesse firmare la petizione può farlo attraverso change.