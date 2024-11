In manette un uomo di 61 anni specializzato in truffe online

TORINO - Era ricercato da tre anni. I carabinieri l’hanno arrestato mentre prendeva il caffè in un bar, a Torino. E’ finita così la latitanza di Luigi Spataro, 61 anni, di Locri, nel reggino, condannato a nove anni di carcere per aver messo a segno una lunga serie di truffe. Spataro è stato individuato dai militari del comando provinciale di Reggio Calabria perché l’uomo ha preso contatti con una donna che i militari stavano tenendo sotto controllo. I carabinieri hanno fermato il ricercato mentre faceva colazione al bar di fronte all’appartamento che aveva preso in affitto sotto falso nome. Spataro è riuscito per ben due volte a darsi alla fuga: nel 2004 e nel 2011. Dopo aver iniziato con i raggiri ai danni di anziani e pensionati il 61enne si è specializzato nelle truffe online, in particolare la compravendita di oggetti, per i quali incassava il denaro, senza far recapitare nulla agli acquirenti. Falsità in titolo di credito continuato, ricettazione in concorso, violazione delle disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ricettazione, falsità in scrittura privata, sono i reati che gli vengono contestati.