Le associazioni di categoria avevano chiesto all'assemblea di Palazzo Campanella di approvare il Collegato Agricolo

COSENZA - “Le imprese agricole non assisteranno alla distruzione del comparto senza far nulla”. E’ il monito che arriva dal presidente della Coldiretti Calabria, Pietro Molinaro. “Nel prossimo ordine del giorno di convocazione del Consiglio Regionale – dichiara Molinaro – non è inserito il punto riguardante l’approvazione del Collegato Agricolo ed i relativi emendamenti. Questo strumento per la valenza normativa che ha, incide direttamente sulla programmazione comunitaria del PSR 2014-2020, che rischierebbe, per alcuni comparti significativi, di essere posticipati nella realizzazione con grave danno per le imprese agricole pronte a fare investimenti. Gli assestamenti di bilancio – conclude Molinaro – non hanno portato niente all’agricoltura, anzi, hanno consolidato rendite che per la Calabria sono ormai inaccettabili”.