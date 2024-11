Approfondimenti, ospiti, servizi dei nostri inviati e commenti. Alle ore 13 in onda Prima della notizia e alle 14:30 Dopo la notizia

La guerra, le difficoltà nell'approvvigionamento di grano e la crisi all'orizzonte. La Regione Calabria cerca terreni da riconvertire per la produzionedi cereali: ce la farà? È possibile cambiare così in fretta un’economia locale? Sono le domande a cui si tenterà di dare risposta nel corso della puntata odierna di Prima della notizia, in onda alle ore 13 su LaC Tv. Si parlerà quindi di agricoltura, di autosufficienza alimentare e del ritorno dei giovani alla terra.

Conduce Francesca Lagoteta. Ospiti: Fabio Borrello, presidente Coldiretti Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia; Lorenzo Bazzana, responsabile economico Coldiretti nazionale; Antonio Tassone, presidente nazionale Assipan; Albino Carli, direttore consrzio Patata Sila Igp. In studio anche il vicedirettore di LaC News24 Enrico De Girolamo e in collegamento il giornalista e scrittore Franco Laratta.

Alle ore 14:30, al termine del Tg, in onda Dopo la notizia. Nella puntata di oggi si parlerà di cultura. Il titolo, in particolare, sarà: Cultura e conoscenza salveranno il mondo. Conduce il direttore di LaC News24. Ospite Nuccio Ordine, scrittore e docente Unical.

