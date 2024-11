Si tratta di oltre 40 lavoratori in servizio nell'azienda ittica attiva nella lavorazione del tonno che da oltre 5 mesi non ricevono la retribuzione dovuta

VIBO VALENTIA - I lavoratori della Marenostro, stabilimento situato nella frazione Portosalvo, hanno protestato nuovamente davanti la Prefettura di Vibo Valentia. Si tratta di oltre 40 dipendenti in servizio nell'azienda ittica attiva nella lavorazione del tonno che dall'aprile scorso non ricevono più la stipendio. Inoltre allo stabilimento, da alcune settimane privo di energia elettrica, non arriva più la materia prima. Il proprietario dello stabilimento è stato condannato, nei mesi scorsi, dalla Corte dei Conti alla restituzione di parte dei finanziamenti, ottenuti - secondo l'accusa - in maniera illegittima.