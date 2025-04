Uno scorcio di ogni regione quando sorge il sole per la campagna promozionale della crema spalmabile di cacao e nocciole di Ferrero. Ecco tutta la collezione

Uno scorcio all'alba di una bellezza paesaggistica italiana, uno per ogni regione. Sono le etichette della nuova serie in edizione limitata di Nutella, la celeberrima crema spalmabile di cacao e nocciole di Ferrero, lanciata dal gruppo dolciario in collaborazione con Enit, l'agenzia nazionale italiana del turismo.

'Nutella Buongiorno' «nasce con l'obiettivo di valorizzare le bellezze d'Italia - spiega Ferrero - dai borghi alle montagne,. dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi colorati: ogni vasetto è uno scorcio d'Italia all'alba, quel momento magico in cui ogni cosa sembra sospesa e perfetta».

La collezione è composta da 21 vasetti, con immagini di paesaggi noti e altri meno conosciuti; sul retro un QR code consente di aprire una pagina con informazioni e curiosità sulle località italiane protagoniste della campagna. Infine, su ogni confezione è suggerito "l'abbinamento perfetto" con un tipico pane regionale. I luoghi rappresentati sui vasetti di Nutella Buongiorno' sono la costa dei Trabocchi (Abruzzo), l'Alpe di Siusi (Alto Adige), Castelmezzano (Basilicata), Capo Colonna (Calabria), Castello Aragonese d'Ischia (Campania), Lido di Spina (Emilia Romagna), Lago inferiore di Fusine (Friuli Venezia Giulia), tempio di Giove Anxur di Terracina (Lazio), Riomaggiore (Liguria), Varenna (Lombardia), Urbino (Marche), Termoli (Molise), risaie di Novara (Piemonte), Punta Palascìa (Puglia), Tavolara (Sardegna), Ragusa (Sicilia), San Gusmè (Toscana), lago San Pellegrino (Trentino), Piani di Castelluccio (Umbria), parco nazionale del Gran Paradiso (Valle d'Aosta), Cinque Torri (Veneto).